Wildshade : Unicorn Champions, un jeu de courses de licornes

Publié le Vendredi 1 décembre 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Wildshade : Unicorn Champions est un jeu de courses déjà sorti sur mobile, qui vient de débarquer sur consoles Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Ce jeu de course hippique vous permet de monter... des licornes.Jouable en solo ou en local jusqu'à 4, le jeu permet d'élever 50 licornes et chevaux, de les croiser, même, pour créer de nouvelles montures en mélangeant les robes et les crinières...Vous pourrez aussi abattre celles qui ne vont pas assez vite ou les vendre à l'usine de transformation d'à-côté, qui se chargera de l'équarrissage. Cela vous permettrra de gagner des points cosmétique et vous offrir du rouge à lèvre et... ah, non pardon, on me dit dans l'oreillette que ce n'est pas dans ce jeu, vu que là, c'est un jeu totalement familial.Bon, de toute façon, on vous en reparle très vite parce que l'on est sur le test. JE suis sur le test, même. Farpaitement.