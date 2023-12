- Frostpunk 2 dévoilé

Publié le Vendredi 1 décembre 2023 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Le chaud et le froid

11 bit studios a dévoilé une nouvelle vidéo de Frostpunk 2, la suite de son jeu à succès. L'occasion de découvrir la ville et son organisation architecturale. Le jeu est attendu courant 2024 et sortira sur PC.Quant au scénario, 30 ans se sont écoulés depuis les événements décrits dans le premier opus. La ville, installée autour du réacteur, a pris de l'ampleur. Le monde se réinvente petit à petit, laissant derrière lui les souvenirs douloureux de la survie post-apocalyptique. Mais la nature humaine reprend le dessus et les dissenssions internes pourraient bien mener la ville à sa perte...On attend avec impatience d'en voir plus.