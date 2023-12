- Xbox Game Pass : les jeux du mois de décembre

Publié le Vendredi 1 décembre 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Beau mois

Remnant: From the Ashes (Cloud, Console et PC) – 30 novembre [Déjà disponible]

Remnant II (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 30 novembre [Déjà disponible]

Spirit of the North (Cloud, Console et PC) – 1er décembre

SteamWorld Build (Cloud, Console et PC) – 1er décembre

Clone Drone in the Danger Zone (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 5 décembre

Rise of the Tomb Raider (Cloud, Console et PC) – 5 décembre

While the Iron’s Hot (Cloud, Console et PC) – 5 décembre

World War Z: Aftermath (Cloud, Console et PC) – 5 décembre

Goat Simulator 3 (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 7 décembre

Against the Storm (PC) – 8 décembre

Tin Hearts (Cloud, Console et PC) – 12 décembre

Far Cry 6 (Cloud, Console et PC) – 14 décembre

Chivalry 2 – 6 décembre

Totally Reliable Delivery Service – 6 décembre

Teamfight Tactics: Remix Rumble – Disponible dès maintenant

Fallout 76: Atlantic City – Boardwalk Paradise – 5 décembre

KartRider: Drift – Lucci Loot Pack – Disponible dès maintenant

3 mois de Discord Nitro – Disponible dès maintenant

Chained Echoes (Cloud, Console et PC)

Opus Magnum (PC)

Potion Craft: Alchemist Simulator (Cloud, Console et PC)

Rubber Bandits (Cloud, Console et PC)

Tous les mois, le service Xbox Game Pass propose de nouveaux jeux et mises à jour. Pour rappel, le Xbox Game Pass est un service par abonnement accessible aux détenteurs de consoles Xbox et aux joueurs PC.Retrouvez ci-dessous la liste des jeux à venir ce mois-ci sur le Game Pass, mais aussi celle des jeux qui quitteront le service.Jeux à venir pour les détenteurs du Xbox Game Pass :De nouveaux jeux seront ajoutés à la bibliothèque Game Pass Core ce mois-ci, dont :Mises à jour et contenus téléchargeables :Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate :Ils nous quittent le 15 décembre :