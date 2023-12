- Les inscriptions pour le playtest de Dracula's Castle sont ouvertes

Publié le Vendredi 1 décembre 2023 à 10:50:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Gérer le v'empire

Dracula's Castle est un jeu immersif qui vous invite à se mettre dans la peau du plus célèbre de tous les vampires, le comte Dracula, annonce son prochain Playtest sur Steam . Votre but sera de gérer le domaine sombre du noble de Transylvanie, mélant ainsi stratégie et dark fantasy. Les playtests sont désormais ouverts aux inscriptions et vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur Steam