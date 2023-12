- Banishers: Ghosts of New Eden, le poids des choix

Publié le Vendredi 1 décembre 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

En conséquence...

Après la déception de son report au 13 février 2024, il nous tarde toujours de mettre la main sur Banishers: Ghosts of New Eden, toujours prévu sur PC, PS5 et Xbox Series.Cet action-RPG développé par Don't Nod et édité par Focus Entertainment vous permettra d'incarner un couple chasseur de fantômes. Antea Duarte et Red mac Raith. Mais Antea est morte et c'est un spectre. Vous allez donc devoir combiner les pouvoirs spirituels d'Antea et les armes de Red pour combattre les fantômes. Le but de votre quête est de trouver un moyen de libérer Antea de son sort.Une nouvelle vidéo expliquant les conséquences de vos choix a été mise en ligne. Jusqu'où serez-vous prêt à aller pour sauver l'amour de votre vie, sachant qu'en plus, des nanas, y'en a plein dehors ?