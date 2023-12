- La date de sortie de Three minutes to Eight est dévoilée

Publié le Vendredi 1 décembre 2023 à 11:20:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Le compte à rebours est lancé





Three Minutes to Eight est un point-and-click qui raconte une histoire troublante pleine de rebondissements dans un futur proche, où vous devrez résoudre le mystère de la mort du protagoniste. Découvrez ce qui se cache en dessous, les secrets, et les divers moyens de tromper la mort, afin de débloquer de multiples fins.Déjà disponible sur Steam, Three Minutes to Eight arrivera sur PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Nintendo Switch, Android et iOS le 21 décembre 2023.