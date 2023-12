Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, en anglais

Publié le Mardi 12 décembre 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Indeed

Le doublage anglais de Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, sera disponible gratuitement dès ce mois-ci, en téléchargement, sur toutes les platteformes.Signé Sega et Ryu Ga Gotoku Studio, le jeu Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name est sorti le mois dernier sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.Il s'agit d'un jeu tiré de la série Yakuza, qui d'ailleurs fait suite à Yakuza : Like a Dragon. On y suit Kazuma Kiryu, l'ancien yakuza qui a simulé sa propre mort pour protéger sa famille et qui doit reprendre du service à nouveau.