- Lust of God, un nouveau jeu d'horreur et d'érotisme

Publié le Vendredi 15 décembre 2023 à 11:50:00 par Cedric Gasperini

L'arrêt du culte

Suite de Lust from Beyond et Lust from Darkness, Lust of God a été annoncé par Madmind Studio. Le jeu sera édité par Movie Games.Inspiré des oeuvres de Lovecraft, la saga est une série de jeux d'horreur en vue subjective. Lust of God sortira sur PC, via Steam Vous allez découvrir Lauv'abrarc, le Dieu du Plaisir, qu'un culte de fanatiques a invoqué. L'humanité, terrifiée, s'est attaquée à lui mais même les armes nucléaires n'ont pas réussi à le tuer. Le pouvoir du culte grandit et ce sont les gardiens des secrets qui pourraient aider à arrêter le Dieu.Vous allez suivre le destin d'une jeune fille qui tente de fuir le culte.Horreur et érotisme sont au coeur de ce nouveau jeu. Ça tombe bien, on aime bien ça, nous, l'érotisme.