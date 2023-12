- South Park: Snow Day annoncé pour le 26 mars 2024

Publié le Vendredi 22 décembre 2023 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

De la neige au printemps

Fenêtre hivernale ratée pour le lancement du jeu South Park: Snow Day, puisqu'il vient d'être annoncé pour le 26 mars 2024, soit au printemps prochain.Signé South Park Digital Studios & THQ Nordic GmbH, South Park Snow Day vous met dans la peau d'un nouveau venu à South Park qui va sympathiser avec Cartman, Stan, Kyle et Kenny. Et se taper des délires enneigés, forcément.Il s'agit d'un jeu 3D en coop. Des combats, des capacités à débloquer, des hordes d'ennemis...Le jeu sera vendu au prix de 29,99 €, et sortira sur PC, Nintendo Switch, PS4, PS5 et Xbox Series.