- Dungeons of Hinterberg, un action-RPG signé Microsoft

Publié le Vendredi 22 décembre 2023 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

C'est moche

Xbox et Microbird Games ont dévoilé du gameplay pour leur prochain jeu, Dungeons of Hinterberg. Il s'agit d'un action-RPG qui sortira en 2024 sur PC et sur Xbox Series, mais aussi via le Game Pass.Cette nouvelle séquence de gameplay montre la trépidante région du Glacier, inspirée des paysages alpins, que vous pourrez parcourir en hoverboard. Vous y découvrirez différents lieux, mais devrez aussi faire avec les créatures qui la peuple.Y'a pas à dire, le Cel Shading, c'est moche.