(TEST) Warhammer 40,000: Rogue Trader (PC, PS5, Xbox Series)

Publié le Jeudi 21 décembre 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Marchand de l'espace

Fanatique religieux, qui se déplace en toge, avec des sandales et en invoquant la gloire de l'Empereur, à qui il voue un culte sans faille, Côme semble avoir complètement vrillé ces derniers temps, à force de se plonger dans l'univers complexe et extrêmement riche de Warhammer 40,000.Bon, quand il avait sauté sur Sylvain en criant "un orc ! un orc ! un putain d'orc !" en essayant de l'étrangler, on ne s'était pas trop inquiété. Après tout, tout le monde a envie d'étrangler Sylvain.Mais quand il s'est prosterné devant Vincent et moi en lançant "Gloire à l'Empereur" et qu'il a pointé Théo du doigt en le qualifiant d'Eldar, on a commencé à se poser des questions...Reste que personne n'était mieux qualifié que lui pour tester le nouveau jeu issu de cette franchise, Rogue Trader. Et voilà ses conclusions...