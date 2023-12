- Rough Justice: '84, le jeu de stratégie, est sorti sur consoles

Publié le Jeudi 21 décembre 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Partenaires particuliers

On vous l'annonçait la semaine dernière, désormais c'est fait, le jeu Rough Justice: '84 est sorti sur consoles sur Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et Nintendo Switch. Notez qu'il était sorti en mars dernier sur PC.Dans Rough Justice: '84, vous allez gérer une agence de sécurité et de recouvrement, mais aussi de chasseurs de prime dans la ville fictive de Seneca City. Le but est de vous imposer face à la concurrence en usant de tous les moyens. Mais vous allez vous rendre compte qu'une dangereuse machination se trame en arrière-plan et menace votre ville... donc vos affaires.Rough Justice: '84 est un jeu de stratégie solo, inspiré des jeux de société des années 80, développé par Gamma Minus et édité par Daedalic