(TEST) Pokémon Écarlate/Violet : Le trésor enfoui de la Zone Zéro (Nintendo Switch)

Publié le Mercredi 20 décembre 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Un prix sacrément gonflé

A une époque pas si lointaine, croyez-le ou non, mais les jeux proposaient des DLC gratuits. Des petits bonus offerts aux fans qui permettaient de prolonger la durée de vie.Parfois, ces DLC, s'ils étaient vraiment conséquents, étaient payants. Et on gueulait, hein. Parce que débourser 4 ou 5 € de plus, c'était franchement limite.Aujourd'hui, les DLC gratuits se comptent sur les doigts de la main d'un lépreux (ne me parlez pas de DLC cosmétique, cette grosse blague) et certains se vendent même... jusqu'à 35 € !C'est le cas du nouveau DLC de Pokémon Ecarlate/Violet. Est-ce qu'il les vaut ?On connait déjà la réponse, hein...