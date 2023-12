Forgotten but Unbroken, un jeu tactique au tour par tour, avec des nazis

Publié le Mercredi 20 décembre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Les nazis, je hais ces gars-là

Développé et édité par le studio Centurion Developments, le jeu Forgotten but Unbroken est un jeu de stratégie tactique au tour par tour. Il sort l'année prochaine sur PC, via Steam . Bonne nouvelle, une démo est d'ores et déjà disponible pour tester le jeu avant de l'acheter s'il vous plait.Forgotten but Unbroken s'inspire des classiques du genre, à la XCOM. Sauf qu'il se déroule en pleine Seconde Guerre Mondiale et que vous allez combattre des nazis pour délivrer l'Europe.Vous gérez une escouade de résistants. Chacun a son propre rôle : sapeur, commando, médecin, soldat, sniper, armes lourdes... Et vous devrez gérer votre base d'opérations, récupérer des infos, récupérer des ressources, recruter de nouveaux résistants...Le jeu devrait être disponible en français à sa sortie.