- Sunset Motel : devenez gérant de motel...

Publié le Mardi 19 décembre 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Un rêve ?

Sunset Motel est de ces jeux à la con dans lesquels vous devez planter du shit, abattre des arbres, tondre la pelouse, restaurer des maisons... et justement, là, Sunset Motel vous propose de rénover et gérer un motel.A vous d'investir un motel pourri, le nettoyer, lui redonner une jeunesse et faire venir les touristes.Le jeu, allemand, est développé par Efkey Studios et édité par RockGame SA.Il sortira sur Steam Aucune date de sortie n'a été dévoilée.