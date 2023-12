- La démo gratuite d’Another Code: Recollection est disponible sur Nintendo Switch

Publié le Lundi 18 décembre 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Menez l'enquête

La démo gratuite du jeu Another Code: Recollection est disponible sur Nintendo Switch. Il suffit d'aller sur le Nintendo eShop pour la télécharger.Le jeu sortira le 19 janvier 2024.La démo comporte le premier chapitre du jeu d'enquête Another Code: Mémoires doubles. On vous rappelle en effet que Another Code: Recollection est une compilation de deux jeux, Another Code: Mémoires doubles et Another Code: Les Portes de la mémoire, retravaillés pour l'occasion (graphismes, doublages, musiques, éléments de gameplay...).Une vidéo a été mise en ligne pour illustrer la sortie de la démo.