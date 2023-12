SaGa Emerald Beyond pour le 25 avril

Publié le Lundi 18 décembre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

P'tits joyaux

Square Enix a annoncé la sortie de SaGa Emerald Beyond, le nouvel épisode de la saga de JRPG, pour le 25 avril 2024. Il sera disponible sur Nintendo Switch, PS5, PS4 et PC, mais aussi sur iOS et Android.Le producteur de la série SaGa, Masanori Ichikawa, le producteur exécutif et réalisateur principal de la série Saga, Akitoshi Kawazu, et le responsable de la localisation, Neil Broadley, ont dévoilé deux personnages du jeu, à savoir Tsunanori Mido et Ameya Aisling, tous deux dotés du don de voir les ondes d'émeraudes qui leur permettent de changer leur destin.Tsunamori est un descendant de la famille Mido, une lignée capable de contrôler des marionnettes kugutsu. Ameya, plus connue sous le pseudonyme de Yumeha Izumi, est une sorcière de Pulchra qui s'est fait voler ses pouvoirs.