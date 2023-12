(TEST) Just Dance 2024 (Nintendo Switch, PS5, Xbox Series)

Publié le Vendredi 15 décembre 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

On bouge son boule

C'est une institution. Chaque année, à Gamalive, on fait le test de Just Dance tous ensemble, via un grand concours. Et chaque année, je gagne. Pas parce que je suis le chef. Même si ça joue. Mais parce que mon passé de danseur et mon sens inné du rythme me donnent des atouts que les autres n'ont pas.La bataille pour la deuxième place fait rage, par contre. Entre coups bas et entraînements secrets, c'est une compétition féroce qui fait rage.Aussi étonnant que ça puisse paraître, parce qu'il a le rythme d'un pingouin bourré et l'oreille aussi musicale que Jul, c'est dire si c'est une putain de catastrophe, c'est Sylvain qui a remporté la médaille d'argent, juste devant Théo. Le fait qu'une chanson de Miley Cirus soit dans la playlist n'y est sans doute pas étranger.