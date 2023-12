- Homeworld 3 : découvrez les coulisses du développement

Publié le Lundi 18 décembre 2023 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Pas de femme dans l'équipe ?

Blackbird Interactive et Gearbox Publishing ont mis en ligne un making-of de leur prochain jeu Homeworld 3. On vous rappelle que le jeu a récemment été annoncé pour le 8 mars 2024 sur PC via Steam et l'Epic Games Store.Ce nouveau volet de la série de jeux de stratégie SF est d'ailleurs déjà disponible en précommande.Ce documentaire montre les moments-clefs du développement. Il dévoile aussi des images inédites, de nouvelles musiques et quelques éléments de l'histoire.