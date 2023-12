- Eresys, le jeu d'horreur Lovecraftien, est sorti

Publié le Mardi 19 décembre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Caca culotte ?

Inspiré par les oeuvres de Lovecraft, Eresys vient de sortir sur PC, via Steam . Ce jeu jouable en coop, jusqu'à 4 joueurs, vous met dans la peau d'un cultiste. Votre culte, justement, a fait une légère bourde. L'un des membres, plus débile que les autres, a ouvert une porte vers un monde plein d'entités maléfiques. Et elles débarquent en force.Vous allez devoir fermer ce portail et rejeter les entités.Le jeu est développé par Aer Dragonis et édité par sa maison-mère, Dragonis Games.Il mettra l'accent sur l'IA, puisque les monstres apprendront de vos choix, vos actions, vos décisions, pour mieux vous buter.