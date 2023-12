- SKALD: Against the Black Priory, un nouveau RPG rétro

Publié le Mardi 19 décembre 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Très rétro

SKALD Against the Black Priory est un RPG rétro, qui se déroule dans un monde Dark Fantasy. Le jeu doit sortir dans quelques jours, sur PC, via Steam . Notez qu'une démo gratuite est disponible.Inspiré par les oeuvres de Lovecraft (un de plus), le jeu vous propose de parcourir un monde dévasté, à tuer du monstres par dizaines, accompagné d'autres héros que vous aurez recruté au fil de vos rencontres.Vos choix impacteront le déroule du scénario.Graphismes à l'ancienne, gameplay à l'ancienne, le jeu se veut une "ode" aux meilleurs titres sortis sur... C64.