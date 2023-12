Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged dévoile son nouveau DLC

Publié le Mercredi 20 décembre 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

AcceleRacers, vous connaissez ?

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged, jeu signé Mattel et Milestone, est sorti en octobre sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.Vous pouvez retrouver notre test ici Notez que dans le jeu, plus de 130 véhicules, voitures, motos et quads vous attendent. Vous trouverez également de nombreux modes de jeux, dont un multi local en écran splitté pour deux joueurs, une campagne scénarisée, cinq environnements et une personnalisation des bolides.Alors qu'un DLC Fast & Furious est sorti la semaine dernière, un autre vient d'être annoncé et sortira demain. Il s'agit du DLC "AcceleRacers" qui contient quatre nouveaux véhicules, un tout nouvel environnement, ainsi que deux sets de personnalisation.Vous y découvrirez les voitures de la série animée AcceleRacers : la Chicane de Karma Eiss, la Rat-ified de Mitchell « Monkey » Mclurg, la Spine Buster de Mark Wylde et la Vert’s.