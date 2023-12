Narita Boy s'offre une boîte, deux ans plus tard

Publié le Mercredi 20 décembre 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Il n'est jamais trop tard

Jeu à l'action frénétique, tout en pixel art, Narita Boy raconte l'histoire du guerrier digital, armé de son épée-techno. Il a été chargé par la toute puissante "Cartemère" d'aller combattre les hordes d'ennemis corrompus dans les méandres de l'électronique.Cet hommage aux jeux des années 90 est sorti il y a deux ans et demi. Il ressort, mais en boîte cette fois-ci, au début de l'année 2024. Il sera disponible sur PS4 et Nintendo Switch, en version standard (jeu + Comic Book inspiré du jeu) ou en version collector à 69,99 € comprenant le jeu, le Comic Book, un artbook de 72 pages, la bande-son, un pin's et des stickers.En attendant, une nouvelle vidéo a été diffusée.