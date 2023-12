- Découvrez Streets of Rogue 2, un beat'em all en monde ouvert

Publié le Mercredi 20 décembre 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Comme un parfum de GTA...

Développé par un type seul, Matt Dabrowski, Streets of Rogue 2 est un beat'em all, mais pas que, qui se déroule en monde ouvert. S'inspirant des cadors du genre des années 80 et 90, prenant ses racines aussi bien dans les premiers GTA que dans les Zelda-like, Streets of Rogue 2 vous permet d'évoluer dans un monde gigantesque et de faire à peu près tout ce que vous voulez.Prendre des véhicules, les conduire, tuer des gens, construire des maisons, ou même attaquer des zombies...Le jeu promet une grande richesse d'actions, de lieux, de possibilités.Sortie prévue en accès anticipé en 2024 sur Steam.En attendant, on vous laisse le découvrir en deux vidéos.