- Xuan Yuan Sword 7 annoncé sur Nintendo Switch

Publié le Jeudi 21 décembre 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

L'amer de Chine

Sorti en 2020 sur PC, via Steam et en 2021 sur PS4 et Xbox One, premier opus d'une série très populaire en Chine à sortir en occident, Xuan Yuan Sword 7 est annoncé pour l'année prochaine, au printemps, sur Nintendo Switch.Ce RPG à base de combats en temps réel et qui s'appuie sur de nombreuses cinématiques et une narration soignée raconte l'histoire d'un épéiste, Taisi Zhao, qui doit sauver sa sœur d’une maladie et découvrir ce qui menace la Chine.Entre légendes de la Chine ancestrale et réalités historiques, Xuan Yuan Sword 7 vous renvoie plus de 2000 ans en arrière, vers la fin du règne des Han.Magie et monstres démesurés seront aussi de la partie.