Publié le Jeudi 21 décembre 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

A suivre ?

Perp Games développe actuellement The Relic: The First Guardian, un nouvel action-RPG Fantasy qui devrait sortir l'année prochaine sur PC et PS5.En tant que dernier gardien d'Arsiltus, une terre fertile condamnée et transformée après la destruction de la Grande Relique protectrice, vous allez devoir combattre la corruption et les hordes de monstres qui en découlent.Un TPS mâtiné de RPG dans lequel vous pourrez faire évoluer votre personnage au fil de l'expérience glanée en combat, mais aussi jongler entre les différentes armes (bâton, épée, hache, poignard...) disponibles.La bande-annonce devrait éveiller votre curiosité.