- Industry Giant 4.0 : construction et économie

Publié le Jeudi 21 décembre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Riche comme Crésus

Le studio de développement Don VS Dodo et l'éditeur Toplitz Productions ont annoncé la sortie en 2024 (seconde moitié de l'année) du jeu Industry Giant 4.0.Ce jeu de simulation/construction économique est inspiré des réussites de PDG tels que Rockefeller, Steve Jobs ou Jeff Bezos.Vous allez devoir créer votre industrie, la développer, la faire fructifier, mais aussi faire avec toutes les problématiques économiques, culturelles, politiques et, bien entendu, climatiques, puisque vous devrez notamment gérer l'approvisionnement de vos usines ou le transport de vos marchandises.Différents types d'industries seront proposées, pour créer votre empire.