- Suicide Squad: Kill the Justice League, une nouvelle vidéo

Publié le Jeudi 21 décembre 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Le plein de méchants

Warner Bros Games continue de nous abreuver d'infos et de vidéos sur son jeu Suicide Squad: Kill the Justice League. La deuxième vidéo de la série baptisée "Suicide Squad: Kill the Justice League Insider" a été mise en ligne. Vous pouvez retrouver le premier épisode ici Cette nouvelle vidéo making-of présente les personnages DC de la Squad de Soutien. Vous en découvrirez plus, également, sur les options de personnalisation.Au menu, le Pingouin, Gizmo (un scientifique et inventeur), Toyman et Hack, mais aussi Poison Ivy font leur apparition.Suicide Squad: Kill the Justice League sortira le 2 février 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series. Signé Rocksteady Studios, à qui l'on doit déjà la trilogie Batman, le jeu est un jeu d'action en vue extérieure dans lequel vous allez incarner la célèbre Suicide Squad, à savoir Harley Quinn (alias Dr Harleen Quinzel), Deadshot (alias Floyd Lawton), Captain Boomerang (alias Digger Harkness) et King Shark (alias Nanaue).