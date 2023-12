- Outward annoncé sur Nintendo Switch en 2024

Publié le Vendredi 22 décembre 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

L'aventure, c'est l'aventure

RPG d'aventure à jouer en coop dans un monde ouvert, Outward est sorti en 2019 sur PC, PS4 et Xbox One. On apprend aujourd'hui qu'il débarque sur Nintendo Switch l'année prochaine, sans doute au printemps, soit 5 ans plus tard...Il s'agira de la version Definitive, qui sera donc portée sur la console portable de Nintendo. Cette Édition Definitive comprend le jeu de base, ainsi que deux DLC, "Three Brothers" et "The Soroboreans".Dans ce jeu, vous incarnez un simple voyageur, sans talent particulier, du moins au début. Besoin de dormir, de se nourrir, de boire, de s'abriter... dans un univers Fantasy, le jeu met l'accent sur tous les élements de survie réalistes. Il est jouable en solo ou en coop en ligne ou via écran splitté.