The Mandalorian & Grogu : le prochain Star Wars débute son tournage en 2024

Publié le Mercredi 10 janvier 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Sortie en 2025 ?

The Mandalorian & Grogu sera le prochain film Star Wars. Réalisé par Jon Favreau, produit par Jon Favreau, Kathleen Kennedy et Dave Filoni, ce nouveau film fera passer les deux personnages de la série du petit au grand écran.Le film sera lancé cette année en termes de tournage. Avec les effets spéciaux qu'il faudra rajouter, pariez plutôt sur une sortie en 2025.Notez que 3 autres films sont actuellement en développement, concernant l'univers de Star Wars. Il seront réalisés par Sharmeen Obaid-Chinoy, James Mangold et Dave Filoni. Et on aura même droit à un film sur Rey, 15 ans après. Dieu sait si celui-ci, on ne l'attend pas. Mais alors pas du tout du tout.