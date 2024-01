- Beer Factory est sorti

Publié le Jeudi 11 janvier 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Ça mousse ?

On vous en parlait la semaine dernière, Beer Factory est un jeu de gestion qui donne soif, dans lequel vous devrez gérer une brasserie, avec toute ce que cela comporte : récupérer les matières premières, acheter les bonnes machines, créer une chaîne de production, gérer le stockage, gérer le transport, mais aussi embaucher les bonnes personnes... et surtout, trouver les bonnes recettes !Vous devrez aussi faire avec la concurrence qui n'hésitera pas à vous envoyer des espions pour saboter votre production...Le jeu est signé Akel et édité par PlayWay, et il vient de sortir sur Steam . Il vous en coûtera moins de 20 €.