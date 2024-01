Another Code : Recollection sort vendredi sur Nintendo Switch

Publié le Mercredi 17 janvier 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

De quoi se faire des cheveux blancs

Another Code: Recollection sortira le 19 janvier 2024 sur Nintendo Switch. Vendredi, donc. Pour rappel, le jeu est compilation de deux jeux, Another Code: Mémoires doubles et Another Code: Les Portes de la mémoire, retravaillés pour l'occasion (graphismes, doublages, musiques, éléments de gameplay...).Toujours pour rappel, une démo est disponible sur le Nintendo eShop depuis un mois, si vous voulez tester le jeu avant de vous l'offrir éventuellement.Vous y découvrirez l'histoire d'Ashley, qui a reçu une lettre de son père alors qu'elle le pensait mort. Elle va aller jusqu'à l'île de Blood Edward pour y mener l'enquête...