La nouvelle extension de Magic: The Gathering - Meurtres au Manoir Karlov dévoile ses mécaniques

Publié le Jeudi 18 janvier 2024 à 11:15:00 par Théo Valet

On va se la jouer Sherlock Holmes

Le brillant détective Alquist Proft a récemment annoncé qu'il avait découvert qui était le meurtrier et a invité toutes les personnes impliquées dans l'enquête à se joindre à lui pour qu’il puisse tout révéler. Mais qui est le coupable ?



Notre histoire commence au lendemain de l'invasion phyrexiane. Après la défaite de Phyrexia, Ravnica n’attend qu’une chose : le retour à la normale. Et quel meilleur moyen de montrer la résilience des citadins qu'une grande fête au manoir Karlov ? L'hôte de l'événement était Teysa Karlov, cheffe de guilde, aristocrate légendaire et descendante de la puissante famille Karlov. Lors de l'invasion phyrexiane, elle a sauvé de nombreuses vies en fournissant des renseignements clés sur les armées en marche. Qui pourrait bien lui reprocher d'organiser une fête bien méritée ?



L'un des invités vedettes de la fête était une amie Orzhov de longue date de Teysa : la Planeswalker Kaya. Depuis la défaite phyrexiane, Kaya est de retour en ville. Elle s'est rendue à contrecœur à la fête et a évalué la situation, en cherchant une raison de s’éclipser.



En plus de célébrer le retour à la normale, la fête du manoir Karlov a servi à consolider un nouveau statu quo en accueillant des membres de l’Agence Ravnicane d’Investigations Magicologiques. L'Agence est une des nouvelles forces en présence à Ravnica : elle a été créée pour s'assurer que les manœuvres politiques des guildes n'affectent pas les enquêtes criminelles. Ou, du moins, qu'elles les affectent moins. L'un des membres de l'Agence est l'enquêteur débutant Kellan. Il est impatient de remonter la piste des indices, où qu'ils le mènent.



La nuit s'est déroulée comme prévu : l'opulence de la fête a noyé les récents malheurs de Ravnica dans la splendeur et l'excès. Mais les festivités ont été interrompues lorsqu'un corps a été retrouvé dans le vestiaire, étalé sur une pile de manteaux. C'était Zegana !”

Pour cette nouvelle extension Magic, on se retrouve en pleine enquête sur une série de meurtres commis dans Ravenica. Voici le pitch officiel :Vous connaissez la musique, il y a plein de nouveautés et notamment en termes de mécanique.A commencer par la mécanique “”, qui est assez logiquement de retour. Cette mécanique permet de créer un jeton Indice, qui est un artefact incolore que l’on peut sacrifier pour piocher une carte.Ensuite, on a la nouvelle mécanique “” qui permet de jouer des cartes face cachée, dissimulées de façon à ce qu'aucun autre joueur ne sache de quoi il s'agit. Un joueur peut ainsi payer trois manas incolores pour jouer la carte face cachée : elle devient une créature 2/2 avec une Parade pour deux manas incolores et aucune autre capacité. Un joueur peut retourner la carte face visible à chaque fois qu’il a la priorité en payant son coût de Déguisement. Cela se produit immédiatement, n'utilise pas la pile et ne peut pas être contré. Cette créature 2/2 que l’adversaire pensait pouvoir bloquer peut se révéler être une créature bien plus puissante et potentiellement imblocable. De quoi faire de jolies surprises à vos adversaires.La mécanique “” permet, à l'instar des Sagas, de suivre les différentes étapes de la résolution d'un mystère, comme le ferait un détective. Les Affaires sont des enchantements qui disposent de trois capacités. La première est toujours active. Celle du milieu est une condition pour résoudre l’Affaire, et celle du bas une récompense une fois l’Affaire résolu.Le jeton d'aide “Affaire résolue” est placé sur la carte, signifiant que les conditions ont été remplies et que la dernière capacité est active.“, encore une nouvelle mécanique, est une condition qui peut être appliquée à une créature. Le jeton d'aide “Suspect” est placé sur la carte. Une créature suspecte a Menace et ne peut pas bloquer. Une fois suspectée, une créature le reste jusqu'à ce qu'elle quitte le champ de bataille, ou qu'un autre effet fasse qu'elle ne le soit plus.Enfin, la nouvelle mécanique “”a pour principe de rassembler des preuves. C’est assez logique jusque-là. Pour ce faire, les joueurs peuvent exiler n'importe quel nombre de cartes de leur cimetière dont la valeur totale de mana est égale ou supérieure au nombre indiqué. Certaines cartes débloquent même des effets alternatifs en entrant sur le champ de bataille si des Preuves ont été rassemblées.Avec cette nouvelle extension, vient un autre changement important et il concerne les boosters. Finis les boosters de “draft” et “d’extension” et place aux “boosters de jeu”. Ce dernier est un mélange des deux autres, permettant notamment de jouer dans le format draft, un format important de l’expérience de jeu de Magic.L'extension sera disponible le 9 février prochain, et je peux vous dire qu’on a hâte de voir ce que ça donne !