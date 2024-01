The Tribe Must Survive : Lovecraft et préhistoire

Publié le Jeudi 18 janvier 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Cthulhu à l'âge de pierre

Développé par Walking Tree Games et édité par Starbreeze Publishing, The Tribe Must Survive est un jeu de gestion et de construction se déroulant à la préhistoire.Vous allez devoir construire votre village, et le protéger : dans la nuit, l'horreur rode et peut emporter les membres de votre tribu...Le jeu sort en accès anticipé le 22 février sur Steam . Il sera proposé au prix de 19,99 €.Les développeurs préviennent que le jeu sera exigeant et punitif, mais que chaque échec sera l'occasion d'apprendre quelque chose qui vous permettra de survivre un peu plus à la partie suivante...