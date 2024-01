TopSpin 2K25, la meilleure nouvelle de l'année

Publié le Mercredi 17 janvier 2024 à 11:38:00 par Cedric Gasperini

Même si elle vient de commencer

Il y a eu Pong. Il y a eu Match Point (j'en garde un souvenir ému sur CPC 464). Il y a eu Great Courts. Il y a eu Virtua Tennis. Et il y a eu Top Spin. Putain. Top Spin.Et depuis ?Que de la merde.Ça manque tellement, un bon jeu de tennis. Et bien tous les espoirs sont permis avec l'annonce de Top Spin 2K25. Ou plutôt TopSpin 2K25 tout accroché, comme c'est officiellement annoncé.Un nouveau jeu de tennis. Signé 2K Games.Sortie cette année, si tout va bien. Et ben moi, j'ai vachement hâte.