Xbox Game Pass : les nouveautés de mi-janvier

Publié le Mercredi 17 janvier 2024 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Jolie petite liste

Those Who Remain (Cloud, Console et PC) - le 16 janvier

Turnip Boy Robs a Bank (Cloud, Console et PC) - le 18 janvier

F1 23 (Console et PC) - le 18 janvier

Palworld (Cloud, Console et PC) - le 19 janvier

Go Mecha Ball (Cloud, Console et PC) - le 25 janvier

Brotato (Cloud, Console et PC) - le 30 janvier

Persona 3 Reload (Cloud, Console et PC) - le 2 février

Anuchard (Cloud, Console et PC) - le 6 février

Naraka: Bladepoint

Sea of Thieves

Turbo Golf Racing

Hitman: World of Assassination (Cloud, Console et PC)

Le catalogue du Xbox Game Pass s'enrichit encore et toujours. Rappelons le fonctionnement, vous payez un abonnement et en échange vous avez accès à une bibliothèque de jeux sur PC, Xbox, et même Android pour certains.Les nouveaux titres :Les Avantages du Xbox Game Pass UltimateIl nous quitte :