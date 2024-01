Abriss, puzzle et destruction, sur consoles

Publié le Mercredi 17 janvier 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Ambiance étrange

Sorti en septembre sur PC, Abriss est un mélange de construction et de déstruction. Niveau après niveau, vous allez devoir construire des édifices de plus en plus complexes pour, au final, les faire s'écraser sur des cibles données.Le jeu sortira sur consoles en mars prochain. Il sera disponible sur PS5 et Xbox Series uniquement, au prix de 19,99 €. Le jeu est d'ores et déjà disponible en précommande.Il s'inspire des œuvres surréalistes des artistes Zdzisław Beksiński et Hans Rudolf Giger. Si vous ne connaissez pas le premier (c'est dommage), vous connaissez au moins l'alien du deuxième. Plus emmerdant, par contre, le jeu base son ambiance sonore et visuelle sur la musique électronique et l'architecture constructiviste et brutaliste allemandes.