Arknights: Endfield dispo en Playtest

Publié le Mercredi 17 janvier 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Ambiance Cyberpunk

Arknights: Endfield sortira cette année sur PC et PS5, si tout va bien. Il devrait être aussi disponible, via une adaptation light, sur mobile. En attendant, vous pouvez tester le jeu gratuitement, si vous vous êtes inscrits, puisque depuis cette nuit, le Technical Test a été lancé.Vous ne pouvez plus vous y inscrire, mais pouvez prétendre à participer aux prochains tests, en vous inscrivant sur le site officiel Dans le jeu, vous incarnez un Endministrator. dans un monde cyberpunk. Vous pourrez diriger une équipe de 9 personnages jouables et vous lancer à l'assaut de nombreux ennemis.