Lesson Learned: Cult of the Elizabeth, un Tower Defense en coop

Publié le Mardi 16 janvier 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Une petite tour et puis s'en va

Lesson Learned: Cult of the Elizabeth est un jeu développé par MadGamesmith et édité par Gaming Factory, qui sortira ce trismestre-ci, sans plus d'info. Un prologue gratuit sera bientôt proposé pour tester le jeu avant de se l'offrir.Le jeu est jouable en solo ou, mieux, en coop. Il vous entraîne dans un monde de rêves dans lequel vous devez bâtir des tours pour empêcher les ennemis de vous envahir.De votre côté, outre la construction de tours, vous aurez pour combattre... un lance-pierres.Le jeu sortira sur PC exclusivement, via Steam