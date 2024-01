(TEST) Make Way (PC, Nintendo Switch, Xbox)

Publié le Lundi 15 janvier 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Simple et sympa

Les petites voitures, c'est mon truc. J'aime bien ça. Même encore aujourd'hui. Quand je suis chez des amis qui ont un petit gamin, je lui pique ses bagnoles.Alors il pleure, d'accord, mais c'est plus fort que moi, je n'arrive pas à en avoir quelque chose à foutre. Moi, je joue avec les petites voitures et c'est marre.Donc vous pensez bien que quand il y a un jeu de petites voitures, je ne laisse personne d'autre le soin de le tester. Parfois, y'en a un qui pleure. Mais là encore, je n'arrive pas à en avoir quelque chose à foutre.C'est dingue, non ?