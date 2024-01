- Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition annoncé pour le 7 février

Publié le Lundi 15 janvier 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Full bonus

Sympathique sans être inoubliable, Wo Long: Fallen Dynasty est sorti il y a moins d'un an, en mars 2023. Nous en avions d'ailleurs fait le test à l'époque Koei Tecmo et la Team Ninja ont annoncé la sortie le 7 février prochain d'une Complete Edition pour leur jeu. Cette édition comprendra tous les contenus des trois packs de DLC, « Bataille de Zhongyuan », « Conquérant de Jiangdong » et « Soulèvement à Jingxiang », ainsi que le contenu de fin de jeu, « L’aventure de mille miles ».Seront aussi inclus de nouveaux personnages pour les armées de Cao Cao, Sun Ce et Liu Bei, de nouveaux types d’armes (le ceste, l’épée longue et le fouet), de nouvelles régions, nouveaux Animaux Totem, des niveaux de difficulté plus importants, de nouvelles fonctionnalités, les équipements « Armure Baihu », « Armure Zhuque » et « Armure Qinglong », initialement disponibles en bonus exclusifs lors de la sortie originale du jeu ou encore l'objet « Mémoires du Grand Historien », indiquant les emplacements des Drapeaux de repères sur la mini-carte.Enfin bref, plein de trucs en plus. Cette édition est attendue sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.