- Rising Lords sort vendredi

Publié le Lundi 15 janvier 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Le comte est bon

Rising Lord est un jeu de stratégie au tour par tour qui se déroule durant l'époque médiévale. Il sort sur PC pour le 18 janvier 2024. C'est un jeu développé par Argonwood, un studio allemand basé à Stuttgart, qui est disponible depuis plus de trois ans et demi en accès anticipé, sur Steam Le jeu vous entraîne dans le Royaume fictif d'Aubelin. Depuis des décennies, ce Royaume n'a pas de Roi et est dirigé par un conseil de comtes. Mais le peuple est mécontent. Les bandits pullulent. Il va donc falloir prendre les choses en mains et nettoyer le Royaume. Des bandits... mais des comtes aussi.Le jeu introduit un système de cartes événements et compétences pour pimenter le genre.