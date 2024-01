(TEST) Prince of Persia : The Lost Crown (PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch)

Publié le Vendredi 12 janvier 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Le nouveau Prince de Perse a un nom à la con et surtout une tête de con avec sa coiffure mi-crête punk, mi-rasta et ses grosses boucles d'oreilles vintage. Ajoutez que, pour aller à la guerre torse-poil avec juste deux lanières de cuir sur le torse, il faut être vraiment mais alors vraiment très très con, et vous comprendrez pourquoi ce nouveau Prince de Perse ne me tentait pas, mais alors pas du tout.J'ai donc décidé de déléguer le test à quelqu'un qui lui aussi s'habille comme un con, se coiffe comme un con et a un nom très proche de con : Côme.Bien lui en a pris d'accepter, apparemment, parce qu'il a bien aimé le jeu.