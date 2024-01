Geometry Survivor, un nouveau roguelite auto-shooter

Publié le Vendredi 12 janvier 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Vous aimez les maths ?

Geometry Survivor est un jeu développé par le studio indépendant Brain Seal qui a bien cerné l'univers des joueurs en donnant à son jeu un nom de maths (non mais franchement, quelle idée...) et qui sortira au premier trimestre de cette année sur PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5.Présenté comme un jeu d'action roguelite auto shooter (les armes tirent automatiquement)... il va demander aux joueurs de survivre pendant 20 minutes dans un monde à base de combats de formes géométriques qui représentent des vaisseaux ennemis, le tout sur une grille qui représente le monde.Manquerait plus que vous ayez des théorèmes à compléter pour gagner des bonus...