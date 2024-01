- Citizen Sleeper, le RPG se dote d'une traduction française

Publié le Vendredi 12 janvier 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Déjà disponible en anglais, le jeu Citizen Sleeper se dotera dès le 1er février d'une traduction en français. Vous pourrez retrouver le jeu sur Steam . Il est développé par Jump Over the Age et édité par Fellow Traveller. Vous pouvez l'acquérir pour moins de 20 €.Citizen Sleeper vous met dans la peau d'un fugitif, dans un monde SF. Echoué sur une station anarchique au milieu d'un empire capitaliste galactique, il vous faudra explorer les lieux, faire des rencontres, trouver des alliés, trouver un boulot pour gagner votre vie...Le jeu s'inspire des jeux de rôle papier.