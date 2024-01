- Rail Route sort bientôt en version finale

Publié le Jeudi 11 janvier 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Au fond du tchou

Développé par le studio indépendant Bitrich.io, un studio tchèque, le jeu Rail Route sort en version finale sur PC, via Steam , mais aussi sur Gog.com , au premier trimestre de cette année. La date précise n'a pas encore été donnée, mais l'attente ne devrait pas être longue. Le jeu est actuellement en accès anticipé et propose même une démo.Dans Rail Route, vous allez gérer un réseau ferroviaire. Créer des routes, vous en occuper, multiplier les gares, gérer les trains, leur état, leur nombre de wagons... et bien entendu, gérer la circulation.Le jeu se présente comme un panneau de contrôle professionel, comme peuvent en avoir les aiguilleurs.