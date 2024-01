- Like a Dragon: Infinite Wealth s'offre les services de Druski

Publié le Jeudi 11 janvier 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

C'est qui ça ?

Développé par Ryu Ga Gotoku Studio et édité par Sega, le jeu Like a Dragon: Infinite Wealth sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series le 26 janvier 2024.Le studio et l'éditeur se sont offerts les services du comique américan - totalement inconnu au bataillon - Druski. Une coloration ridicule, un look de bouffon et hop, on fait la Une dans une vidéo pour le prochain jeu de Sega. J'ai raté ma vocation.Le jeu racontera l'histoire de Ichiban Kasuga, un loser qui a toujours réussi à s'en sortir, et Kazuma Kiryu, un homme brisé arrivé au bout du chemin de sa vie, deux yakuza que le destin va réunir.