- Les nouveaux jeux PlayStation Plus de Janvier

Publié le Jeudi 11 janvier 2024 à 10:30:00 par Julia Bourdin

De chouettes jeux

Voici la liste complète en fonction des types d’abonnements :

Comme chaque mois, PlayStation ajoute de nouveaux titres à son service. Ce mois-ci quelques beaux jeux sont à l’honneur comme Secret of Mana ou encore Resident Evil 2.Resident Evil 2 | PS4, PS5Tiny Tina’s Wonderlands – Edition Next-Level | PS4, PS5Hardspace: Shipbreaker | PS5LEGO City Undercover | PS4Just Cause 3 | PS4Session: Skate Sim | PS4, PS5Shadow Tactics: Blades of the Shogun | PS4Vampire: The Masquerade - Swansong | PS4, PS5Surviving the Aftermath| PS4Rally Cross | PS4, PS5Star Wars: Episode 1 The Phantom Menace | PS4, PS5Street Fighter: 30th Anniversary Collection | PS4Legend of Mana | PS4Secret of Mana | PS4