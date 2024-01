- Contain, un nouveau FPS en coop

Publié le Vendredi 12 janvier 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Et si on n'a pas d'ami ?

Contain est un FPS développé et édité par SinginGiant, un studio... turc. Il s'agit d'un FPS tactique en coop dans lequel vous allez, par escouade de quatre joueurs, devoir contenir une invasion de monstres survenus à travers des anomalies... la ligne entre la réalité et le surnaturel est mince et elle se retrouve souvent franchie par des monstruosités...Le jeu sera aussi jouable en solo.Vous pourrez surtout totalement customiser vos armes, en modifiant de très nombreuses pièces pour en changer les effets. Il en sera de même avec vos tenues et votre équipement.Contain sort le 16 janvier, en accès anticipé, sur Steam