- New Cycle, un survival city-builder post-apocalyptique

Publié le Vendredi 12 janvier 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Toujours de boue

Développé par le studio turc Core Engage et édité par Daedalic Entertainment, le jeu New Cycle est présenté comme un survival city-builder post-apocalyptique. Il sort le 18 janvier sur Steam , en accès anticipé.Après que la terre fut ravagée par des éruptions solaires, les survivants se sont organisés en tribus. A la tête de l'une d'entre elles, vous allez tenter de reconstruire une ville et assurer la survie à tous ses habitants.Habitations, usines, commerces, collectes de ressources... tout en gérant le moral et l'efficacité des travailleurs, vous serez amené à relancer... l'Humanité. Rien que ça.